Сельхозпроизводителей Карелии поддержали новыми законодательными актами

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 15.07.2017

На заседании Заксобрания Карелии приняты законодательные акты, поддерживающие сельхозпроизводителей республики. Из них наиболее важный – об увеличении предельного размера земли фермерского хозяйства до 5 тыс. га с существующих 30 га.

Эту тему также затрагивал на встрече врио главы РК А. Парфенчиков с представителями крестьянских хозяйств. 30 га – это слишком маленькая площадь. Она позволяет содержать 1-2 коровы, не больше. Если коров будет больше, придется закупать корма, а на хранение потребуется дополнительное место. В настоящее время в республике для сельского хозяйства пригодно 220 тыс. га земли, и большая их часть не используется.

Парфенчиков распорядился провести инвентаризацию сельхозземель, увеличить площади для возможной аренды. Нужно сказать, что площадь 5 тыс. га – это цифра, взятая с потолка, без каких-либо обоснований, но из соображений, что закон должен прописывать максимальную площадь.

Также принято решение впервые организованным хозяйствам оказывать государственную поддержку один квартал после регистрации. Сельхозпроизводители на начальном этапе нуждаются в поддержке. Например, КРГ начинает давать отдачу только через 2,5 га. В регионе есть хозяйства, способные обработать 4 тыс. га, поэтому нельзя ограничивать фермера в его стремлении стать крупным сельхозпроизводителем.

В скором времени будет подготовлен законопроект, согласно которому аренду земли можно будет оформлять на 20 лет, а не 6, как сейчас. Документ рассмотрят на осеннем заседании парламента.

Срок аренды, по мнению некоторых депутатов, должен быть 49 лет, но сначала можно попробовать ограничиться 20 годами. Одновременно с этим нужно предусмотреть меры контроля, и исключить возможность использования земли не по прямому назначению.





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