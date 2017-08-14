Волгоградские аграрии уже намолотили 4,5 миллионов тонн зерна
На полях Волгоградской области сбор урожая зерна продолжается в самом разгаре. Пока было обработано 72% всей территории и получено 4,5 миллиона тонн зерна. В этом году погода как никогда способствовала работе аграриев. Ожидается, что в этом сезоне будет собран наибольший урожай. В прошлом году один гектар поля обеспечил только 27% зерна. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал жителей района, что невзирая на очень жаркую погоду уборочный процесс проходит без длительных задержек. Все аграрии обеспечены ГСМ и необходимой техникой. Также одновременно идет сбор овощей и бахчевых культур.
Бочаров добавил, что штабы по сбору урожая работают круглосуточно. За осуществлением всех работ следят представители органов управления, специалисты, руководители и ряд организаций. Стоит напомнить, что все детали уборочной кампании губернатор рассмотрел с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава правительства заявил, что в этом году ожидается самый большой зерновой урожай. Следовательно это позволит покрыть все надобности страны и даже экспортировать большую часть зерна в соседние страны.
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