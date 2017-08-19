Сельское хозяйство Коми: бюджет развития увеличат втрое

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 19.08.2017

На комплексное развитие сельского хозяйства Республики Коми в будущем году из национального федерального бюджета выделят 442 000 000 рублей. Это в 3 раза больше, нежели регион получил в текущем году. При этом для местных сельскохозяйственных предприятий и фермеров до 3 500 000 000 рублей увеличат объем льготного кредитования, которое идет через Минсельхоз РФ. Это принципиально исправит недостатки нынешнего года. Ведь, в 2017 году местные аграрии сумели получить только 358 000 000 рублей льготного кредитования. Данную информацию, накануне, подтвердил руководитель Республики Коми г-н С.Гапликов.

Глава Республики заострил отдельное внимание на тех сельскохозяйственных проектах, которые все-таки были успешно реализованы при имевшемся уровне государственной поддержки. В Прилузском районе завершили строительство и ввели в эксплуатацию современную ферму производительностью 1 200 голов. Вместе с этим, были запущены животноводческие объекты в Сыктывдинском, Усть-Куломском и Удорском районах. Также было отмечено то, что проведена значимая работа по реконструкции уже действующих ферм. Речь идет об объектах в Сысольском, Корткеросском, а также Койгородском районах. В Республике Коми имеется яркий пример гармоничного сотрудничества государства и крупного бизнеса. Так, в Сосногорске при участии ГК «Ренова» возводится современный тепличный комплекс, который будет обеспечивать жителей региона качественной продукцией.

Следует отметить, что сельское хозяйство Республики Коми развивается в рамках недостаточно благоприятных климатических условий. Сравнительно благоприятными можно назвать только южные, а также центральные районы региона. Ведущей отраслью традиционно считается животноводство. В северной зоне развивается оленеводство. В Республике Коми сосредоточено более 30% всего поголовья оленей, которые разводятся на территории европейского Севера.





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