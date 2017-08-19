Сельскохозяйственная ярмарка: через неделю в Туломе

В сельском поселении Тулома, Мурманской области пройдет масштабная ярмарка сельхозпродукции и массовые праздничные гуляния. Это состоится ровно через неделю, в субботу 26 августа. Организаторами мероприятия выступают местная администрация и ГОУСП «Тулома» при поддержке мурманского Минрыбсельхоза.



В ярмарке планируют принять участие региональные компании рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса, а также фермерские хозяйства. Гостям мероприятия будет предлагаться не только овощная продукция, но и широкий перечень продуктов здорового питания. Здесь можно будет приобрести качественное мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, хлебобулочные и колбасные изделия по ценам непосредственных изготовителей.



Празднично-развлекательная программа ярмарки посвящается семейному досугу, а также развитию региональной сельскохозяйственной отрасли. Для гостей массового гуляния готовится насыщенная концертная программа. Перед посетителями ярмарки выступят коллективы и артисты со всего Кольского района.



Вместе с этим планируется проведение всевозможных товарно-информационных презентаций, дегустаций и веселых соревновательных конкурсов. Для самых маленьких гостей буду установлены специальные развлекательно-игровые комплексы. Наряду с этим, фермеры дали обещание привезти животных. Таким образом, в программу ярмарки войдет вознавательная демонстрация домашних животных и птицы маленьким жителям Мурманской области.



Эта часть программы обещает быть очень интересной. Как отметила заместитель руководителя мурманского Минрыбсельхоза г-жа М.Гончарова, на территории ярмарки обязательно будут установлены качественные загоны. Детки увидят живых коз, коров и прочую домашнюю живность. Продумываются веселые конкурсы. Все секреты не раскрываются, но все жители региона приглашаются на праздник через неделю.



Ярмарка начнет работу 26 августа, в 11 утра на территории площадки перед ДК в поселке Тулома.

