Печорскую семгу нельзя выращивать искусственным путем

Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии опубликовал развернутый комментарий об атлантическом лососе в Печорском бассейне. Запрос был отправлен республикой Коми.



Запасы печорской семги с 1989 г стремительно падают. Ее промышленный лов с применением рыбоучетных заграждений в низовьях Печоры прекратился. К мнению рыбохозяйственной науки в то время не прислушались, а теперь научно обоснованный промлов и учет нерестовых стад семги, который был под контролем, был прекращен. Затем наблюдался рост браконьерства, в результате чего численность нерестового лосося сократилось в 22,5 раза.



Это не является критическим падением численности. В 2000 г спортивный и промышленный лов были возобновлены, но в небольших объемах. Но уловов 300-500 тонн, которые были в прошлом веке, ожидать в ближайшее время не стоит, так как этот вид с жизненным циклом до 10 лет и восстановление численности, проходят медленно.



Средний размер семги меняется в зависимости от условий (температуры воды и кормовой обеспеченности), но в последние годы они остаются в характерных пределах. Внешние признаки годности рыбы для употребления в пищу находятся в норме.



В Печорском бассейне условия воспроизводства находятся в достойном состоянии, так как все нерестовые реки находятся в границах особо охраняемых природных территорий (национального парка, заповедника, заказников). Ключевое воспроизводство семги происходит в Печоре и реках Унья, Подчерем, Илыч, Щугор, Цильма, Пижма, притоках Усы.



Предпосылок для воспроизводства семги искусственным путем в Печорском бассейне нет, так как это не дает положительных результатов. Даже при наличии средств построить рыбоводные заводы вполне реально, но нецелесообразно нигде на территории России.