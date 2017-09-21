Подведены итоги рыбопромышленного форума

В Архангельск из Дальнего Востока должна напрямую поступать красная икра, а продукция местного водорослевого комбината будет продаваться за Уралом. Эти и многие другие вопросы, обсудили на международном рыбопромышленном форуме, завершившимся в Санкт-Петербурге.



На выставке были представлены стенды от каждого региона, рядом с которыми можно было не только пробовать что-то вкусненькое. Это особенность рыбопромышленного форума. Именно за дегустацией рыбопродуктов в непринужденной атмосфере решались главные вопросы.



Архангельскую область на форме представлял И. Орлов, губернатор региона. Он был в числе спикеров на конференции по новой стратегии отрасли и выступил за поддержку рыбколхозов и любительского рыболовства, которые несут соцнагрузку градообразующего предприятия.



Центральным стендом в "Ленэкспо" был северо-западный рыбопромышленный консорциум Архангельского тралового флота. Ключевой темой двухдневных переговоров на этой площадке оказалось решение вопросов о постоянной доставке рыбы в Архангельск из Владивостока по Севморпути. Первая проводка судна "Доброфлота" в августе оказалась успешной.



А. Ефремов, управляющий группой "Доброфлот", рассказал, что рад сотрудничеству, но выгодный проект не означает регулярный. Проект сможет существовать, если в обратном направлении будет обеспечена встречная загрузка.



Архангельский траловый флот - первая рыбопромышленная компания, которая приступила к строительству 4 промысловых крупнотоннажных судов, которые будут строить в Выборге. Чтобы получить инвестквоты на лов рыбы, компании должны вкладывать в строительство промысловых судов и глубокую переработку, чтобы на экспорт поставлять дорогостоящую рыбную продукцию. На это нацелены все предприятия, даже малые. Например, рыбколхоз "Освобождение" из Архангельска разработал проект судна длиной 30 м, а на форму искал потенциального исполнителя заказа. Еще 7 рыболовецких колхозов региона работают в союзе рыбколхозов, и помимо квотируемой пикши и трески добывают неквотируемую рыбу. В 2017 г объемы ее достигли 4 тыс. тонн.

