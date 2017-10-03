В Пряже коровы умирают от голода

В Пряже прошло экстренное совещание, главной целью которого стало обсуждение ситуации в Пряжинском совхозе. Провел его по просьбе главы Карелии А. Парфенчикова премьер-министр А. Чепик.



Сейчас в области сложилась катастрофическая ситуация – скот голодает, а кормить его нечем. Трудовой коллектив старается своими силами поддерживать поголовье стада, но собственники фермы не могут выяснить отношения между собой, а коровы в это время гибнут от голода.



Работники АО "Пряжинское" сами стали собрать деньги на помощь животным. Сейчас животных кормить нечем, и коллективу удалось собрать 25 тыс. руб., на которые будут закупать корм.



О том, что твориться на ферме, жители Карелии узнали из социальных сетей, где сотрудники Пряжинского совхоза рассказали о голодоморе животных. Они не хотели кого-то очернить или обвинить в случившемся, не искали виноватых, а просто хотели остановить участившиеся смерти животных от голода. Поголовье на ферме сохраняется только за счет неимоверных усилий небольшого коллектива. Сотрудники тоже не поучают заплату уже 4 месяца, но все равно выходят на работу, чтобы поддерживать животных, которые сами не в состоянии раздобыть себе пищу. Ясности в судьбе фермы пока нет, а время идет, поэтому работники просят помощи у всех неравнодушных людей.



В качестве пожертвований они готовы принимать деньги, мелкий картофель, купы, яблоки, сено, кормовые смеси для КРС, а также лампочки энергосберегающие, так как много ламп вышли из строя, а на предприятии введен строгий режим энергосбережения (по причине недостатка света болеют и погибают телята).



Узнав о бедственном положении фермы, на выездном совещании решали, что делать в сложившейся ситуации, как избежать мора животных, а также найти виновных и наказать их по все строгости закона.