Хитом Вологодской ярмарки стали шампиньоны

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 09.10.2017

Шампиньоны из теплиц Вологодского района смели с прилавков на состоявшейся на выходных сельскохозяйственной ярмарке в Вологде. Производитель привез на продажу 20 кг грибов, которых не стало уже через час. Это объясняется высоким спросом на такой товар, который в регионе производят только на одном предприятии - "Вологодская зелень".

Всего на площади Революции продукцию представили более 45 предприятий, объединенных общим брендом "Вологодские луга. Продукты от фермеров". Спросом пользовались копченая и свежая рыба, зелень, овощи, а картофель увозили мешками.

На ярмарке была представлена вся продукция, которую производят на территории Вологодского района. Продукты "Вологодских лугов" пользуются спросом, а их цены намного ниже, чем в супермаркетах. В этом лично убедился глава Вологодского района С. Жестянников, побывав на ярмарке.

Вологжанам, купившим товар на 500 руб., предлагалось принять участие в лотерее "Счастливый час", а победившие унесли домой овощные наборы. Также на ярмарке были представлены сувениры ручной работы и изделия народных промыслов.

Субботние ярмарки на площади Революции проводятся третий раз и пользуются неизменной популярностью. Производители стараются держать цены на треть ниже магазинных, чем объясняется их популярность среди людей пенсионного возраста. Держатели карточек "Забота" получали дополнительные скидки.

Но ярмарка – это не только базар. Это еще масса развлечений. В эти выходные покупателей развлекали творческие коллективы из 5 сел Вологодчины.

Напомним, что предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства из Вологодского района объединились под общим брендом "Вологодские луга", а их продукты от фермеров стали популярны на территории всего региона.

На ярмарке 30 сентября продавцы реализовали только одних овощей 70 тонн.





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