Хитом Вологодской ярмарки стали шампиньоны

Шампиньоны из теплиц Вологодского района смели с прилавков на состоявшейся на выходных сельскохозяйственной ярмарке в Вологде. Производитель привез на продажу 20 кг грибов, которых не стало уже через час. Это объясняется высоким спросом на такой товар, который в регионе производят только на одном предприятии - "Вологодская зелень".



Всего на площади Революции продукцию представили более 45 предприятий, объединенных общим брендом "Вологодские луга. Продукты от фермеров". Спросом пользовались копченая и свежая рыба, зелень, овощи, а картофель увозили мешками.



На ярмарке была представлена вся продукция, которую производят на территории Вологодского района. Продукты "Вологодских лугов" пользуются спросом, а их цены намного ниже, чем в супермаркетах. В этом лично убедился глава Вологодского района С. Жестянников, побывав на ярмарке.



Вологжанам, купившим товар на 500 руб., предлагалось принять участие в лотерее "Счастливый час", а победившие унесли домой овощные наборы. Также на ярмарке были представлены сувениры ручной работы и изделия народных промыслов.



Субботние ярмарки на площади Революции проводятся третий раз и пользуются неизменной популярностью. Производители стараются держать цены на треть ниже магазинных, чем объясняется их популярность среди людей пенсионного возраста. Держатели карточек "Забота" получали дополнительные скидки.



Но ярмарка – это не только базар. Это еще масса развлечений. В эти выходные покупателей развлекали творческие коллективы из 5 сел Вологодчины.



Напомним, что предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства из Вологодского района объединились под общим брендом "Вологодские луга", а их продукты от фермеров стали популярны на территории всего региона.



На ярмарке 30 сентября продавцы реализовали только одних овощей 70 тонн.