В Карелии выясняют причину гибели 2,5 тыс. лис и норок

Животные погибли на звероферме "Пряжинское", единственной в республике, занимающейся разведением пушных зверей. Об это рассказал министр сельского и рыбного хозяйства В. Лабинов. Он считает, что массовый падеж связан с возможным заболеванием животных и отказом делать профилактические прививки.



В настоящее время ферма переживает кризис, получает нерегулярное финансирование, а животные, по мнению работников, умерли от голода. Об этом сотрудники сняли видеосюжет и выложили его на просмотр в интернете.



Лабинов дал поручение провести отбор патологического материала, чтобы в рамках исследований выйти на объективную картину и установить точный диагноз причин смерти животных. Уже завтра можно будет говорить о деталях.



На ферме 10 тыс. голов пушного зверя, 2,5 тыс. из них погибли. Лабинов полностью опроверг информацию о том, что животные по причине голода начали поедать друг друга. Профилактика вирусных болезней не проводилась на ферме с весны, несмотря на то, что "Пряжинское" получило предписание обязательно провести вакцинацию. За это ферме был выписан штраф.



На складе фермы кормов достаточно, около 30 тонн. Этого хватит на период выращивания зверя, т. е. до начала ноября. После этого животных забьют.



Сейчас проводить прививки бессмысленно. Сложившуюся ситуацию Лабинов назвал следствием бесхозяйственности на уровне управления и персонала, обслуживающего животных.



Животные по правилам могут не получать пищу один раз в неделю, но по документам они не получают ее гораздо чаще. Тем не менее, говорить о голоде не приходится. Но здесь тоже всплывет на поверхность бесхозяйственность, потому что часть кормов лежит и гниет прямо на улице. Документация на ферме ведется не лучшим образом, поэтому разобраться в ситуации сложно.

