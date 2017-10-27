В Вологде прошел форум "Вологда - молочная столица России"

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 27.10.2017

На выставке-ярмарке можно было увидеть, попробовать экологически чистые и вкусные вологодские продукты, познакомиться с достижениями молочной промышленности страны, ближнего, дальнего зарубежья.

Форум прошел в городе впервые. Именно его выбрали местом проведения, так как он считается молочной столицей России, а вологодская продукция славится высоким качеством и известна за пределами страны.

Форум – это не только выставка, но и дискуссионная площадка, на которой обсуждались актуальные вопросы, волнующие производителей. Ключевым мероприятием стала секция "Молокоперерабатывающая промышленность России".

Особый интерес у посетителей вызвала интерактивная программа, которую посвятили производству "Вологодского масла".

На форум приехали 500 представителей молочной отрасли из 5 страны и 15 российских регионов.

Форум проходил при поддержке Минсельхоза страны.

Вологодское молоко и масло являются знаком качества отрасли. Регион выпускает в 2 раза больше молочной продукции, чем потребляет. Более 200 тыс. тонн молока поставляется за пределы области, поэтому Вологодчина и стала площадкой для проведения "молочного форума".

Представители власти и бизнеса посетили племзавод "Майский", УОМЗ им. Верещагина, познакомились с работой этих предприятий, а представители молочного завода поделились с гостями опытом внедрения электронных сертификатов на продукцию.

В "Русском Доме" в рамках форума проходила выставка "Настоящий Вологодский продукт", где были представлены товары высокого качества, производители которых проходят добровольную сертификацию. Список продуктов включал 3,5 тыс. наименований, которые поставляются по России и в 11 государств. Также свои достижения презентовали предприятия Вологды. Всего в экспозиции приняли участие 80 компаний.





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