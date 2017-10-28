В Нарьян-Маре прошел Сельскохозяйственный совет

За два дня работы в Департаменте природных ресурсов и АПК НАО прошли отраслевые совещания с участием молочных животноводов и оленеводов, среди которых были и руководителей сельхозпредприятий округа. Они обсудили производственные вопросы, проблемы отрасли, перспективы на будущее.



В рамках мероприятия аграриям рассказали о правилах утилизации и хранения биоотходов, мерах господдержки в 2018 г. После совещания все желающие смогли посетить животноводческие фермы Ненецкой агропромышленной компании. Затем специалисты профильного департамента продолжили работу с представителями оленеводческих ферм.



Итог деятельности АПК региона за прошедший период 2017 г подвели вчера на заседании Сельскохозяйственного совета. Участники совещания обсудили планы на предстоящий сельскохозяйственный сезон, перспективы развития АПК НАО и каждого конкретного предприятия с учетом субсидий, предоставленных из бюджета НАО на 2018 г. Также в обсуждении коснулись перехода аграриев на ветеринарную сертификацию в электронном виде, соблюдения требований природоохранного законодательства, создания в округе сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



В состав сельхозсовета при губернаторе Ненецкого округа вошли руководители органов исполнительной власти, животноводческих, оленеводческих хозяйств, предприятий по переработке, общественных организаций. Они ставили перед собой целью найти оптимальные решения и очертить объемы возможного производства в следующем сезоне. От рациональности использования выделенных средств напрямую зависит отдача и выполнение планов. Не всегда это зависит от человеческого фактора или погодного, но их влияние всегда можно минимизировать. Методы минимизации и должны были предложить участники встречи.