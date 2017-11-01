Убойная кампания началась в первом оленеводческом хозяйстве НАО

ПК "Красный октябрь" приступил к убойной кампании в Воркуте. Первая бригада подогнала стадо с территории Ненецкого округа к убойному пункту в Коми еще на прошлой неделе. В планах сельскохозяйственного производственного кооператива отправить на убой 1,4 тыс. голов северных оленей и получить 42 тонны оленины.



Основная часть произведенного сырья попадет в промпереработку в компанию "Мясопродукты". Замороженную оленину позже доставят в Усинск и Нарьян-Мар в декабре. Именно в это время откроется главный "зимник". Работники СПК сообщили, что погодные условия в Коми являются благоприятными для старта убойной кампании.



В Ненецком автономном округе убойная кампания стартует в первой половине ноября, поскольку для ее начала нужно наличие снега и минусовых температур. Бригадам для перегона стада к убойным пунктам придется преодолеть несколько озер и рек, которые в настоящий момент не покрылись толстым слоем льда. Первыми это смогут сделать работники СПК "Харп". Именно они в НАО первыми традиционно начинают убой.



Председатель хозяйства Н. Колесников рассказал, что в этом сезоне его кооператив намерен направить на убой 3,5 тыс. голов оленей и сделать заготовки оленины на 120 тонн. Большая часть этой оленины пойдет в промышленную переработку, а излишки будут продаваться населению.



Напомним, что в 2016 г убойная кампания началась 2 ноября, а первым убой начали оленеводы "Красного Октября".



Оленина в НАО, как и в соседних регионах (Коми, Карелия, Мурманская, Вологодская и Архангельская области) считается одним из самых популярных деликатесов, который особенно уважают туристы, поэтому во всех ресторанах округа традиционно предлагаются национальные блюда из оленины.