В Коми дефицит лесных инспекторов

В этом году лесная служба Коми совершила 15 проверок деятельности юрлиц и частных предпринимателей. В прошлом году их было на одну меньше. 2017 г еще тоже не окончен, поэтому время на плановые проверки еще есть.



Напомним, сейчас действует трехлетний мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства. Кроме того, это стало сложно делать, потому что регион испытает потребность в инспекторах.



В Госсовете во время рассмотрения программы развития лесного хозяйства замминистра промышленности С. Шевелев помимо плановых проверок отменил 4312 контрольных мероприятий в лесах.



Сегодня удельный вес объема нелегальных заготовок древесины на территории Коми 1,7 тыс. кубометров - 0,03% в общем объеме лесозаготовки на территории РК. Это ниже плана в 10 раз.



По фактам нарушения лесного законодательства возбудили 265 административных дел, привлекли к ответственности 202 особ. Общая сумма административных штрафов - 6 млн руб., из которых уже взыскано 3,2 млн руб. Тенденция к снижению админправонарушений снижается, но, скорее всего, это заблуждение, вызванное меньшим количеством проверок.



Реализация комплекса мер и мероприятий по контролю, направленных на профилактику нарушений в лесу удалось стабилизировать объем незаконной заготовки древесины. С января по октябрь объем незаконно вырубленную древесины зафиксированы 1,76 кубометров, возмещен ущерб от незаконной вырубки, с учетом результатам прошлых лет, на 5,5 млн руб.



Проблема осуществления лесной охраны дает знать о себе постоянно. Лесной надзор ложится на плечи должностных лиц Минпрома Коми и лесничеств. Количество государственных инспекторов - 476 человек, при дефиците - 249 человек.

По причине недостатка финансирования должностные лица, которые осуществляют лесной надзор, даже не обеспечены форменной одеждой, транспортом, средствами видеофиксации и фотосъемки, а также измерительными приборами.