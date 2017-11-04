В Коми дефицит лесных инспекторов

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 04.11.2017

В этом году лесная служба Коми совершила 15 проверок деятельности юрлиц и частных предпринимателей. В прошлом году их было на одну меньше. 2017 г еще тоже не окончен, поэтому время на плановые проверки еще есть.

Напомним, сейчас действует трехлетний мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства. Кроме того, это стало сложно делать, потому что регион испытает потребность в инспекторах.

В Госсовете во время рассмотрения программы развития лесного хозяйства замминистра промышленности С. Шевелев помимо плановых проверок отменил 4312 контрольных мероприятий в лесах.

Сегодня удельный вес объема нелегальных заготовок древесины на территории Коми 1,7 тыс. кубометров - 0,03% в общем объеме лесозаготовки на территории РК. Это ниже плана в 10 раз.

По фактам нарушения лесного законодательства возбудили 265 административных дел, привлекли к ответственности 202 особ. Общая сумма административных штрафов - 6 млн руб., из которых уже взыскано 3,2 млн руб. Тенденция к снижению админправонарушений снижается, но, скорее всего, это заблуждение, вызванное меньшим количеством проверок.

Реализация комплекса мер и мероприятий по контролю, направленных на профилактику нарушений в лесу удалось стабилизировать объем незаконной заготовки древесины. С января по октябрь объем незаконно вырубленную древесины зафиксированы 1,76 кубометров, возмещен ущерб от незаконной вырубки, с учетом результатам прошлых лет, на 5,5 млн руб.

Проблема осуществления лесной охраны дает знать о себе постоянно. Лесной надзор ложится на плечи должностных лиц Минпрома Коми и лесничеств. Количество государственных инспекторов - 476 человек, при дефиците - 249 человек.
По причине недостатка финансирования должностные лица, которые осуществляют лесной надзор, даже не обеспечены форменной одеждой, транспортом, средствами видеофиксации и фотосъемки, а также измерительными приборами.





Рекомендуем по теме:

На 850 тыс. руб. Роспотребнадзор оштрафовал детские лагеря Карелии

Комитет по ветеринарии Мурманской области за первое полугодие 2017 г провел 80 проверок

Защиту частного бизнеса обсудили на форуме в Архангельске

В Коми власти не поддерживают МСБ: за 2016 г. только 1% предпринимателей пилучил помощь от государства

За нарушение закона о рекламе в Коми будут беспощадно штрафовать

В Коми за прошлый год совершено 6300 преступлений в нетрезвом состоянии


70 спортсменов Вологды сдали нормы ГТО по плаванию

Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии

В Вытеге к Новому году откроют кадетскую школу

25 безработных переподготовит центр занятости НАО

С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.

Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?

Воркута нуждается в новых шахтах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета