Департамент природных ресурсов НАО выставил на конкурс 26 рыбопромысловых объекта

В округе стартовал конкурс на предоставление рыбопромысловых участков в промышленное и прибрежное рыболовство на озерах, реках и в море. Площадь объектов 23,5 тыс. га.



Речные участки представлены 11 рыбопромысловыми объектами: "Двойник" (р. Большая Двойничная), "Пойловский", "Каменская коса", "Нижнеклимовский", "Неволин", "Соколка", "Средний 1" и "Средний 2" (р. Печора), "Малая Кия" и "Большая Кия", "Вижас 2". 12 участков являются озерными: "Гусиный", "Соколиный", "Комариная Лахта", "Арешный Нос", "Песчаный Нос" (о. Голодная Губа), участки на о. Несь, Щучье, Хвостовое, Урдюга, Анутейто, Малое и Большое Песьяты.



На конкурс также выставлены 3 морских участка для прибрежного рыболовства: "Алексеевка", "Явты", "Песчанка" в Баренцевом море.



В Департаменте природных ресурсов НАО пояснили, что 6 участков на Печоре предоставят в пользование на 1 год. Это связано с тем, что с 2019 г отменяется наличие рыбопромыслового участка для промышленного рыболовства, которое ранее было обязательным. Изменения вступят в силу в связи с поправками, внесенными в федеральное законодательство.



С 2019 г можно будет вести промышленное рыболовство на Печоре по точкам лова. Так было ранее. По этой причине принято решение предоставить нескольких участков всего на 1 год, чтобы не терять год до вступления в силу условий закона. Остальные рыбопромысловые участки предоставят в пользование до 20 лет.



Заявки принимаются до 11 декабря. Пользователей еще 3 участков на Печоре определят в Северо-Западном ТУ Росрыболовства. Ведомство намерено провести конкурс в начале следующего года. Речь идет о "Чайкином Шаре", "Алексеевском", "Индиге 2", на которых рыбакам-промышленникам разрешается добывать анадромные виды рыб. Эти участки предоставляют на срок 1 -25 лет.



Сегодня список рыбопромысловых участков НАО состоит из 93 территории.