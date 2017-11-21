В Коми ждут молодых оленеводов

Министр сельского хозяйства Коми А. Князев рассмотрел обращение представителей оленеводческого предприятия "Петруньское". В нем сообщалось, что каждый год специалистов по разведению оленей становится меньше, представители профессии уходят на пенсию, а молодых оленеводов нет. Тем временем, спрос на оленину растет, также как и поголовье оленей. Работать с ним некому. На текущий момент поголовье оленей на предприятии составляет 10 тыс. особей. Население ближайшего поселка с каждым годом уменьшается. Представители "Петруньского" предложили пойти на сокращение количества животных, чтобы соотношение животных и специалистов было в равновесии.



Но Министерство отреагировало на эту просьбу резко отрицательно, и это можно понять. Оленеводство получает регулярную поддержку федеральной и республиканской казны, поступают дополнительные деньги на холодильное оборудование, надбавки за кочевой образ жизни. Деньги в отрасль вкладываются, поэтому уменьшать поголовье оленей нецелесообразно. Руководству ООО "Петруньское" предложено предпринять меры для привлечения кадров. Не нужно распределять заплаты между теми работниками, которые остались, нужно привлекать новых специалистов, которые будут справляться со своими обязательствами в положенном объеме.



Если рассмотреть статистику, то в этом году на возмещение затрат по содержанию северных оленей выделено 27 млн руб., т. е. по 400 руб. на оленя. ПСК "Оленевод" бюджет региона выделил 8 млн руб. на приобретение оборудования, ООО "Абезь" - 2 млн руб. на модульный убойный пункт с холодильным оборудованием. За кочевой или полукочевой образ жизни оленеводы получают по 5 тыс. руб. ежемесячно и социальные выплаты неработающим пенсионерам (4 тыс. руб. раз в год).