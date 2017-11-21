В Коми ждут молодых оленеводов

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 21.11.2017

Министр сельского хозяйства Коми А. Князев рассмотрел обращение представителей оленеводческого предприятия "Петруньское". В нем сообщалось, что каждый год специалистов по разведению оленей становится меньше, представители профессии уходят на пенсию, а молодых оленеводов нет. Тем временем, спрос на оленину растет, также как и поголовье оленей. Работать с ним некому. На текущий момент поголовье оленей на предприятии составляет 10 тыс. особей. Население ближайшего поселка с каждым годом уменьшается. Представители "Петруньского" предложили пойти на сокращение количества животных, чтобы соотношение животных и специалистов было в равновесии.

Но Министерство отреагировало на эту просьбу резко отрицательно, и это можно понять. Оленеводство получает регулярную поддержку федеральной и республиканской казны, поступают дополнительные деньги на холодильное оборудование, надбавки за кочевой образ жизни. Деньги в отрасль вкладываются, поэтому уменьшать поголовье оленей нецелесообразно. Руководству ООО "Петруньское" предложено предпринять меры для привлечения кадров. Не нужно распределять заплаты между теми работниками, которые остались, нужно привлекать новых специалистов, которые будут справляться со своими обязательствами в положенном объеме.

Если рассмотреть статистику, то в этом году на возмещение затрат по содержанию северных оленей выделено 27 млн руб., т. е. по 400 руб. на оленя. ПСК "Оленевод" бюджет региона выделил 8 млн руб. на приобретение оборудования, ООО "Абезь" - 2 млн руб. на модульный убойный пункт с холодильным оборудованием. За кочевой или полукочевой образ жизни оленеводы получают по 5 тыс. руб. ежемесячно и социальные выплаты неработающим пенсионерам (4 тыс. руб. раз в год).





Рекомендуем по теме:

Оленеводы Колгуева решили подсчитать поголовье на острове

143,2 млн руб. выделил бюджет НАО на развитие оленеводства в регионе

В НАО исследуют почву на сибирскую язву

В этом году в НАО вакцинируют 140 тыс. голов северных оленей

Республика Коми нацелена на развитие племенного животноводства

Охота на западную популяцию диких серных оленей в Мурманской области запрещена


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

В Архангельске открылся гипермаркет "Леруа Мерлен"

"Альфа-Банк" повысит финансовую грамотность населения Архангельска и Мурманска

В столице Поморья впервые прошло заседание Северного научно-промыслового совета

В Вологде прошел форум "Вологда - молочная столица России"

М. Ковтун не уйдет в отставку

В лесах Сыктывкара можно начать развивать необычный туризм
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета