Специалистов природного департамента НАО наделили инспекторскими полномочиями

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 22.12.2017

На сессии собрания депутатов Ненецкого округа внесены изменения в региональный закон об административных правонарушениях, в частности расширения списка должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях в тундре. Поправками в закон расширили и список правонарушений, за которые предусмотрена админответственность. Это такие нарушения, как передвижение на транспорте рядом с оленьим стадом на расстоянии меньше 200 м без разрешения бригадира или главы общины, превышение количества оленей над емкостью пастбищ, закрепленных за хозяйствами, передвижение во время отсутствия снежного покрова грузового транспорта и гусеничной техники по землям, занятым пастбищами для оленей. Эти меры необходимы, так как олени - очень пугливые животные, и любой посторонний шум вызывает у них стресс, а передвижение тяжелого транспорта по тундре наносит ей колоссальный ущерб. От этого страдает экология региона в целом, вся фауна и флора, и олени в частности.

В профильном департаменте пояснили, что изменения в закон внесены с целью повышения эффективности контрольных и надзорных мероприятий по соблюдению законодательства.

По принятым изменениям в законе, передвижение физлица на транспортном средстве в непосредственной близости от стада оленей без разрешения бригадира или главы стойбища влечет штраф в размере 3 - 5 тыс. руб. За превышение численности поголовья оленей над емкостью пастбища штраф может достигать 1 - 2 тыс. руб. Для должностных лиц размер штрафа 1 - 5 тыс. руб., для юрлиц – 5 - 10 тыс. руб. Размер штрафа за движение по тундре во время отсутствия устойчивого покрова снега для физлиц составляет 1 - 2,5 тыс. руб., для должностных лиц – 20 - 50 тыс. руб., для юрлиц – 30 - 100 тыс. руб.





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