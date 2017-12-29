Северяне заключили договор на заготовку 12 тыс. новогодних елей

Договоры на заготовку в лесничествах региона заключать начали с 30 ноября. В 2017 г ель стоит минимум 14,02 руб., при условии, что дерево не более 1 м в высоту, до 210,26 руб., если дерево от 4,1 м. В 30 руб. 84 коп. обойдется сосна или ель высотой 1 м 10 см – 2 м.



Оплачивать квитанцию можно в почтовых и банковских отделениях, после чего с квитанцией нужно пойти в лесничество и заключить договор. В противном случае право срубить понравившуюся елку самому у человека не будет. В текущем году завтра и в послезавтра выходные, поэтому лесничества не работают, и сегодня последний день, когда можно заключить договор.



В ведомстве напоминают, что деревья можно рубить там, где не предполагается сохранение подроста - под линиями ЛЭП, на просеках. Места разрешенного сруба отмечены на карте, приложенной к каждому договору.



Во время подписания документа клиентам рассказывают, где можно убить дерево, чтобы не нанести природе ущерба. С собой обязательно нужно иметь экземпляр договора купли-продажи, и в случае необходимости, предъявить его представителям надзорных органов.



За незаконную рубку елок предусмотрен штраф 3-5 тыс. руб. Также нарушителю придется возмещать ущерб лесному фонду, и если ущерб превысит 5 тыс. руб., наступит уголовная ответственность за рубку леса.



Несмотря на то, что большинство жителей Архангельской области елки уже установили и украсили, ловить елочных браконьеров будут до 31 декабря. Проведено уже 200 рейдов, в результате не обнаружено ни одного нарушителя, что вызывает вопросы. Скорее всего, деревья рубят ночью, когда надзорные органы мирно спят. 30 и 31 декабря нарушители должны появиться хотя бы по тому, что у лесничеств выходной, а значит, законно вырубать елки никто не сможет.