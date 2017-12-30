С января Минсельхоз Карелии прекращает выдавать дотации личным подсобным хозяйствам

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 30.12.2017

Теперь только крестьянские хозяйства могут рассчитывать на государственную поддержку. Субсидия для выращивания скота в малых формах хозяйствования была введена в Карелии в 2013 г, чтобы стимулировать в регионе производство мяса, молока, увеличивать поголовье скота. За 4 года работы программы сумма дотаций составила всего 9,47 млн руб. для крестьянских угодий и индивидуальных предпринимателей, 16,47 млн руб. - для личных подсобных хозяйств. Ввиду ограниченности бюджета, выбрасывать деньги на ветер больше никто не хочет.

Теперь в министерстве считают, что в первом случае с меньшим количеством спонсирования есть положительная динамика, во втором случае ситуация выглядит плачевно. Получается, что субсидии не приносят результата, а деньги уходя в никуда. По этой причине было принято решение больше не субсидировать сферу, не показывающую прогресс, а только регрессирующую.

В ведомстве считают, что это не повод впадать в отчаяние, так как субсидию по-прежнему можно получить, если владельцы личных подсобных хозяйств перепрофилируются в крестьянские хозяйства, встав на учет в налоговой по месту регистрации.

Также помимо животноводства имеются пункты по выделению дотаций в растениеводство и других видах сельхоздеятельности.
Принятая мера вполне оправдана. В министерстве решили оптимизировать свои расходы, обратив внимание на эффективность того или иногда вложения денег. В данном случае эффекта не наблюдается, и такая ситуация повторяется из года в год. Это натолкнуло на вывод о том, что данная форма хозяйствования не приносит дохода случае с разведением скота или птицы. В 2018 г работа в этом направлении будет продолжаться, и, возможно, появятся субсидии на поддержание других форм хозяйствования.





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