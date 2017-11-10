Объем фермерской продукции Архангельской области вырос на 10%

Архангельская область >> Сельское хозяйство >> 19.01.2018

По итогам прошлого года объем сельхозпродукции, произведенной фермерскими хозяйствами региона вырос на 10%. В поддержку фермеров-новичков было представлено 8 грантов, а в общей сложности сумма грантов из областной и федеральной казны составила 11 млн руб. Средний размер гранта - 1,4 млн руб. 3 гранта получено предпринимателями на выращивающие картофеля и чеснока, еще по 2 выделено на разведение крупного рогатого скота и развитие овцеводства, один - для птицеводства. 24 млн руб. выделено на развитие животноводческих ферм семейного типа (23 млн руб. - из федеральной казны, 1,2 млн - из региональной).

Работу фермеров Архангельской области похвалил глава государства В. Путин, поэтому можно считать, что свои гранты они получили не зря.
Министр АПК Архангельской области И. Бажанова рассказала, что поддержка начинающих фермеров в регионе контролируется государством. Фермеры заслуживают того, чтобы государство им помогало, поскольку эта серьезная отрасль, в которой далеко не все зависит от человека, а значит, есть много рисков, по причине которых многие предприниматели отказывают работать в сельском хозяйстве. На развитие АПК влияют и погодные условия, и эпидемиологические и природные, и все эти риски нужно учесть, застраховать фермеров от возможных неудач.

В. Путин отметил, что в стране институт фермерства показал себя как эффективный, а значит, есть смысл его развивать и поддерживать. Сельскому хозяйству в стране уделяется огромное значение, особенно северным регионам, где возможности далеко не такие же как, например, в ЮФО, тем не менее фермерство показывает хорошие результаты.

Напомним, что фермерские хозяйства в 2017 г создали 23 новых рабочих места для постоянных работников.





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