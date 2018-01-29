На базе Устюженского АПК открывается новое молочное предприятие

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 29.01.2018

Для района это событие - большой праздник. Гамгубернатора региона М. Глазков рассказал, что полгода назад АПК представлял жалкое зрелище. Завод обанкротился, оставив после себя долгов на 1,3 млрд руб. и штат сотрудников без работы. Но серьезная работа, проведенная администрацией области, привела к удачному поиску инвестора – компании "Вологодское раздолье". С его помощью на территории бывшего предприятия возвели новое - "Вологодский молочный комбинат". Это позволило возвратиться к работе 130 бывшим сотрудникам. Предприятие уже получило сертификаты на весь ассортимент молокопродукции Устюженского АПК.

Новая продукция будет выпускаться в упаковке нового дизайна. Теперь на ней  есть бренды Вологодчины в виде "Вологодского кружева" и "Вологодской области - души Русского Севера". По качеству продукция удостоена знака "Настоящий вологодский продукт", а получить его можно только после жесткой сертификации.

Работа находится в стадии налаживания, но поставка сырья уже осуществляется стабильно и из местных хозяйств. Поставляется 15 тонн молока через день. Предприятие начало работу 26 января, по случаю чего сюда приехал замгубернатора области М. Глазков.

Напомним, что само предприятие по документам было зарегистрировано в начале декабря прошлого года под названием АО "Вологодский молочный АПК", но работу смогло начать только на прошлой неделе, после получения сертификата на полный ассортимент молочной продукции Устюженского АПК.

Напомним, что вологодская молочная продукция считается не только в регионе, но и за его пределами, эталоном высокого качества. Продукция нового предприятия этим параметрам соответствует. Как показывает практика, когда новое предприятие начинает работать, оно всегда выпускает продукцию исключительно высокого качества.





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