Льготный тариф на электроэнергию введут для сельхозтоваропроизводителей НАО

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 02.02.2018

Нормативный документ, который предусматривает введение льготного тарифа на электроэнергию (в 2 раза ниже существующих экономически обоснованных) для сельхозтоваропроизводителей НАО, разработан по поручению главы округа А. Цыбульского и принят депутатами вчера в первом и втором чтении.

В настоящее время сельхозтоваропроизводители оплачивали электроэнергию по льготе, принятой до 2017 г. С прошлого года тариф для этой категории потребителей не был установлен. Это привело к ухудшению финансово-экономического положения аграриев. В адрес главы округа поступило несколько обращений, которые направили руководители сельскохозяйственных организаций. А. Цыбульский для решения проблемы поручил проработать вопрос о применении льготных тарифов для аграриев.

Планируется вернуть тариф, который действовал до прошлого года. Это важная инициатива, которая уменьшит нагрузку на аграриев по расходам. В силу удаленности округа от большой земли производство сельскохозяйственной продукции, развитие отрасли, являются важной задачей. От этого зависит продовольственная безопасность.

Вице-губернатор Т. Логвиненко сообщила, что предоставление льготных тарифов требует выделения допсредств из бюджета НАО на 27,3 млн руб. Льготой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, организации, сельскохозяйственные потребкооперативы, крестьянские хозяйства, которые являются сельхозтоваропроизводителями.

Поддержку распределят по фактическому потреблению электричества. Сельхозтоваропроизводитель получит счет по льготному тарифу - 15 руб. за киловат/час (марта - июнь) и 15,75 руб. (июль - декабрь) без НДС. Экономически обоснованный тариф в 2 раза больше - 32,89 и 33,95 руб. Недополученные средства за электроэнергию ресурсоснабжающей организации возместит окружной бюджет.





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