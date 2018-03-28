Стадо северных оленей на острове Колгуев восстанавливается после массового падежа

Северные олени на арктическом острове в Баренцевом море только начали восстанавливаться после падежа 2012-2013 гг.



Первый раз за 5 лет на острове смогли провести подсчет оленей. Через кораль, который построили оленеводы в 70 км от п. Бугрино, прошли 466 оленя. Посчитать оленей решили в рамках работы по восстановлению стада и приурочили к Году оленеводства в НАО.



Напомним, что в 2012 г две зимы подряд на Колгуеве был массовый падеж оленей. Многотысячное стадо почти полностью вымерло. Согласно биологическому исследованию, причиной мора стал износ пастбищ. Некоторое время оленей не считали, поэтому стадо гуляло по острову, и никто не думал над тем, чтобы его посчитать. Там было около 10 тыс. северных оленей. Это огромное количество для сравнительно небольшого острова, поэтому пастбища оказались истоптаны, и есть оленям стало нечего. Такое объяснение дал А. Мяндин, представитель Собрания депутатов НАО.



К концу 2014 г от огромного поголовья осталось всего 153 оленя, 145 из которых были самки. Первый шаг по естественному восстановлению поголовья - завоз 14 хоров, организованный властями округа в 2015 г, 10 быков для погрузки доставили на остров в прошлом году. Самый трудный процесс - сбор оленей в стадо, поскольку остров имеет особый ландшафт, с большим количеством каньонов и сопок. Олени пасутся сами по себе, и никто этот процесс не контролирует. Оленей пришлось собирать в стадо с помощью снегоходов целую неделю, а до этого они гуляли небольшими группами.



Но подсчет показал, что большая часть стада – самки (262), взрослых хоров всего 32 и 172 теленка 2017 г рождения. По прогнозам, в 2018 г родится 220 оленят, а через 2 года количество оленей на Колгуеве может достичь 1 тыс. голов.



