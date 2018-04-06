В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 06.04.2018

В НАО прошел совещание по рыболовству. В нем приняли участие рыбаки-промышленники, руководители профильных ведомств, рыбаки-любители, представители традиционного рыболовства. Они обсудили главные проблемы отрасли.

Врио губернатора округа А. Цибульский отметил, что в НАО проблемы рыболовства требуют всестороннего обсуждения. Состояние отрасли неоднозначное, и для исправления ситуации в регионе уже принят ряд мер. К примеру, администрация НАО вывела из Красной книги нельму, создало новые рыбопромысловые участки. За 2017 проведено 3 конкурса, и по их итогам распределено 34 рыбопромысловых участка.

Сбыт "серой" рыбы до сих пор является главной проблемой региона, также как сокращение количества семги из-за массового браконьерства на Печоре. С регистрацией лодок рыбаков в морском судовом реестре также возникают проблемы. По этому поводу Цыбульский сообщил о привлечении к проблеме специалистов из Архангельска. Они приедут в округ перед началом навигации, чтобы рыбаки зарегистрировали свои маломерные суда.

На круглый стол не пришли некоторые представители рыбопромысловой отрасли, которые пожелали решать свои проблемы с глазу на глаз, а не со всеми. Но глава региона покровительствовать никому не намерен. Все проблемы обсуждаются только вместе, и решения принимаются, чтобы все были им довольны. Такие встречи будут проводиться регулярно, чтобы иметь возможность увидеть результаты проделанной работы и составить планы на будущее.

Но у тех, кто не пришел, были свои аргументы в пользу своего поступка. Они посчитали, что состав участников неполный,  потому что нет представителей прокуратуры, от кого хотелось бы услышать ответы на свои вопросы. Кроме того, мероприятие, по их мнению, носило формальный характер, и никаких вопросов не решило.





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