В Коми решили взяться за поддержку сельхозкооперации

В Коми в 2017 г появились 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Министерство сельского хозяйства уделяет много внимания сельхозкооперации, способствующей расширению производства, организации сбыта, снижению издержек. В республике такая потребкооперация развита слишком слабо, поэтому с 2015 г ведомство оказывает грантовую поддержку материально-технической базы сельхозкооперативов.



В 2017 г с помощью грантов реализовано 2 кооперативных проекта в Усть-Вымском и один в Удорском районах с общими вложениями 1,5 млн. руб. Всего три сельхозкооператива на республику – это очень мало, но направление не очень популярное по причине массы проблем, с которыми приходится сталкиваться на всех этапах работы, от выращивания до сбыта готовой продукции.



В этом году объем поддержки увеличится в 3 раза, до 5 млн. руб. В 1,5 раза увеличится поддержка фермеров, которых нужно стимулировать объединяться в сельхозкооперативы. Для начинающих фермеров-животноводов планируют выделить 13 млн руб., для семейных животноводческих ферм – 22 млн руб.



Крупные и мелкие хозяйства, фермеры сталкиваются с проблемами сбыта своей продукции, поэтому новички не хотят заниматься фермерством. Эту проблему нужно решать на республиканском уровне, поскольку сейчас вопрос решается только за счет сотрудничества с федеральными сетями, у которых есть собственные магазины. Но это помогает справиться с проблемой сбыта только отчасти, так как сетевые магазинные есть не везде, и их мало.



Для поддержки производителей Коми создана торговая сеть "Мато". Она снизила зависимость от ритейлеров местных аграриев, и особенно полезна фермерам, которым трудно продвинуть собственную продукцию на прилавки федеральных магазинов.