"Дачный сезон 2018" открыл череду сельхозярмарок к Вологде

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 29.04.2018

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в центре областной столицы. Здесь свою продукцию предлагали сельхозпредприятия региона, индивидуальные предприниматели, а приобрести можно было все, от рассады и семян до садовой мебели и инвентаря.

Ажиотаж вызвали палатки с саженцами, так как сейчас самое время закупать такой товар. За кустами смородины, груши, ежевики, малины выстроились очередь, а самый большой спрос бал на яблони. Такая востребованность рассады легко объяснима – последние годы для этих культур были сложными, многие кустарники пришлось обновлять.

Помимо покупок на ярмарке можно было получить полезные советы. Бесплатные консультации у специалистов получали все, кто хотел получить информацию о том, как ухаживать за растениями в Вологодской области, когда делать посадки и как добиться высокой урожайности. Также можно было задавать вопросы, и таких у покупателей было много.

На торговых рядах можно было выбрать мед лучших пасек Усть-Кубинского района, овощи "Тепличного", Великоустюгский хлеб. И покупатели показали свой гастрономический патриотизм и то, что ценят вологодскую продукцию, а значит, она отличается качеством.

Директор Центра развития предпринимательства А. Крупнов рассказал, что сезонные ярмарки готовят к определенному времени года не просто так. Летом в основном продают фрукты, ягоды, овощи, сезонные культуры. Весенняя ярмарка - это помощник в подготовке к дачному сезону и посадке. На торговых рядах есть шанс получить скидку.

Особое место на ярмарке занимает продукция от заключенных. Это скамейки, ушаты для бани, кадки, дачная мебель, резные шкатулки, утварь из глины, постельное белье, картины из песка. Деньги с продажи товаров идут на погашение исков. Такая работа для заключенных является частью реабилитации.

Напомним, что следующая масштабная ярмарка развернется в Вологде летом на пл. Революции.





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