Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 11.05.2018

Содержание вредных компонентов в печени оленей хозяйств Ненецкого округа значительно превышает норму, о чем говорится в материалах Госинспекции ветеринарии НАО. Недавно проведены публичные слушания по правоприменительной практике в ветнадзоре и внедрению электронной ветеринарной сертификации.

В 10 оленеводческих хозяйствах на исследования взяли 86 проб печени, и в 84 обнаружили ртуть, в 39  кадмий, в 60 – диоксины. Ртути больше в 2 раза установленной нормы, особенно в сельскохозяйственном кооперативе "Восход", где концентрация ртути доходит до 0,47 мг (норма 0,1 мг) на 1 кг. Кадмия 0,47 мг (норма 0,3 мг) на 1 кг, диоксины превышают допустимый показатель в 5 раз.

Все эти компоненты - диоксины, ртуть, кадмий - считаются самыми опасными загрязнителями продуктов питания. Длительное и регулярное употребление пищи с высокой концентрацией этих веществ приводит к тяжелым последствиям. У человека могут развиться онкологические заболевания, может пострадать нервная система, репродуктивная  и эндокринная системы, печень, почки.

Но это не касается непосредственно мяса оленей. Оно остается безопасным для употребления. Пострадать можно только при употреблении печени, в которой содержатся все эти опасные вещества. Большинство людей печень оленей не едят, но коренные народы Севера, которые ведут кочевой образ жизни, почки и печень северного оленя употребляют в пищу, так как для них это традиционный продукт питания, такой же как и мясо.

Потребителей предупреждают, что печень северных оленей лучше не употреблять в пищу, если нет возможности проверить ее качество. По внешнему виду хорошую печень от плохой отличить практически невозможно, поэтому лучше ее вообще исключить из рациона питания. 





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