В конце мая в Водниках появится первый стилизованный мини-рынок
Первый в Вологде мини-рынок откроют на ул. Карла Маркса, 117. Здесь разместят 15 павильонов, где собираются продавать товары первой необходимости.
Сейчас завершены тендеры на торговлю в новом месте, с их победителями заключаются договоры, а бизнесмены готовят павильоны к открытию. Начальник отдела торговли департамента экономразвития Вологды А. Шумилов рассказал, что в ближайшее время начнется разработка и последующее согласование архитектурно-художественного внешнего вида павильонов.
Также мини-рынок откроют на ул. Дальней, 24, и в настоящий момент по нему завершаются тендеры на торговлю. В павильонах можно будет купить фрукты, овощи, воду, хлебобулочные изделия, непродовольственные товары.
На создание мини-рынков в городе пошли ради формирования цивилизованной нестационарной торговли. В схеме такой торговли 500 точек, где на законных основаниях можно размещать торговые павильоны. В Вологде установят рыночную цену на аренду участков, исходя из района размещения, занимаемой площади и вида продукции.
Легальным предпринимателям будут предоставлять льготы, но какие конкретно, не уточняется. В 2018 г депутаты Вологодской гордумы рассмотрят порядок размещения объектов нестационарной торговли, а договора, заключенные с предпринимателями до 2015 г, будут перезаключаться без аукционов.
Ларьки и киоски, установленные и работающие незаконно, подлежат демонтажу. В этом году уже снесено 180 таких объектов.
Все торговые объекты Вологды должны выглядеть прилично и в одном стиле. Для этого совместно с архитекторами будет создан макет, по которому планируют создавать павильоны для мини-рынков. Киосков строго вида в городе не должно остаться, но к какому времени, в департаменте не готовы сказать.
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