346,2 млн руб. нужно привлечь для реализации проектов Карелии по лесозаготовкам

Минпром РФ включил в список приоритетных инвестпроектов Карелии освоение лесов, чему будет способствовать проект компании "Сетлес" по организации лесозаготовки и переработки леса на основе долгосрочной аренды отдельных участков леса.



В этот перечень входят крупные проекты, реализовать которые особенно важно для экономики, поэтому эти проекты претендуют на финансовую поддержку со стороны государства. Сейчас в Карелии на стадии реализации находится ряд проектов, и все они являются приоритетными: ДОК "Калевала", НПО "ФинТек", "Соломенский лесозавод", "Костомукшская строительная компания". В настоящий момент идет работа по включению еще нескольких проектов в список приоритетных.



Компании "Сетлес", "Ладэнсо", "Олонецлес" входят в концерн "Stora Enso". "Сетлес" занимается переработкой леса с 2005 г., с 2009 г. производит топливные гранулы. Этот проект предполагает организацию лесных заготовок в арендованных лесах и постепенное увеличение объемов комплексного использования древесины и лесопиления. Объем инвестиций, которые нужно привлечь для реализации проекта - 346,2 млн руб. Реализация проекта рассчитана на ближайшие три года и должна быть полностью завершена к 2019 г., хотя специалисты считают, что слишком маленький срок, в который не удастся уложиться, если будут возникать проблемы с финансированием.



Напомним, что республика активно старается привлечь к работе не только отечественных инвесторов, но и зарубежных, которые уже знакомы с регионом и вкладывали деньги в проекты других отраслей. Древесина – это главное богатство Карелии и правительство работает в правильном направлении, сосредотачивая внимание на развитии отрасли. Это поможет через несколько лет выйти на более высокий уровень и полностью выполнить задачу импортозамещения в регионе.



