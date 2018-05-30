В НАО утвердили порядок предоставления субсидий СРО по ставке 164,8 руб. на голову северного оленя

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 30.05.2018

Власти региона собираются уделить повышенное внимание недопущению перевыпаса оленей родовых общин коренных малочисленных народов Севера (СРО). Они получат субсидии на наращивание оленьего поголовья. Соответствующее постановление приняли в ходе заседания Администрации округа. Власти утвердили порядок предоставления субсидий по ставке 164,8 руб. в год. Финподдержка общин, не имеющих статус сельхозтоваропроизводителя, будет осуществляться при соблюдении условий: наличия поголовья северных оленей, аренды/субаренды участков сельскохозяйственного назначения, отсутствия долгов.

Многие опасаются, что субсидия может привести к перевыпасу. Оленей постараются содержать больше, ради получения субсидии.

Начальник Управления АПК профильного департамента НАО Т. Мясникова пояснила, что сегодня подходит к завершению процедура оценки воздействия документа, определяющего контроль за землей по оленеемкости. Предлагая субсидирование семейно-родовых общин, речь идет не только о росте поголовья северных оленей, но и об их сохранении. В перспективе власти намерены рассматривать хозяйства индивидуально и решать, соответствуют количеству оленьи стада или нет. Если оленеемкость будет превышена, будут применяться штрафные санкций. Глава Ненецкого округа А. Цыбульский поручил ведомству уделить этому вопросу пристальное внимание, так как допускать перевыпаса нельзя. На наращивание поголовья в бюджете предусмотрено 3,87 млн руб. На этот вид господдержки сейчас претендуют 10 родовых общин,  и 8 из них в Нельмином Носе.

Остается открытым вопрос, как определить степень перевыпаса, сколько в каждой родовой общие может быть оленей, чтобы это было нормой и давало право на субсидию или грозило штрафом.





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