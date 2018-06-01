На развитие сел Вологодской области направят 158 млн руб.

Федеральная и областная казна выделят 55-103 млн руб. на развитие сельских территорий Вологодской области.



М. Глазков, замгубернатора, сообщил, что в этом году планируется повысить уровень комфорта жизни в селах, обеспечить досуг местным молодым специалистам, их семьям. В прошлом году в села из города приехали 73 семьи, а 62 получат соцвыплаты. В бюджет на это заложено около 78 млн руб.



Главная задача области - газификация в селах, для чего власти разработали специпрограмму. В 2017 г. в Вологодском, Шекснинском, Тотемском, Великоустюгском районах установлено 6 объектов газоснабжения. В этом году планируется провести работы в с. Шуйское, п. Сосновка, в двух поселках в Усть-Кубинском.



Строительство гасзопрода на 11 км в 4 сельских районах запланировано в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий".



Объекты водоснабжения реконструироваться не будут, так как заявок на эти виды работ не поступало. В местных бюджетах средств на эти цели все равно нет.



В селах планируют открыть спортсооружения, отремонтировать автодороги, построить ФАПы и офисы для врачей общей практики. С 2014 г. по 2017 г. реализовано 125 проектов местных жителей в 20 районах области.



Сейчас наблюдается снижение господдержки сельских проектов по причине сокращения количества заявок муниципалитетов. У последних нет денег на разработку проектной документации объектов инфраструктуры, поэтому во многих случаях, дальше слов проекты не развиваются. Кроме того, чтобы проект принял участие в программе, он должен быть одобрен госэкспертизой, а это тоже стоит денег.



Кроме газоснабжения, за средства госпрограммы в регионе построено 29 км водопроводов в 6 районах, введены 3 ФАП, строится еще один, построено 9 спортобъектов в 6 районах, еще 8 будут сданы в 2018 г.