В Вологодской области стартовал сезон охоты
Сотрудники Росгвардии решили отметить самые частые нарушения, выявляемые во время рейдов по контролю в лесах гражданского оружия.
В регионе начался сезон охоты, поэтому Росгвардия проводит разъяснительную работу с охотниками. С сегодняшнего дня работники департамента охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, Росгвардии будут проводить совместные рейды.
Наиболее частое нарушение охотников - несоблюдение срока регистрации/перерегистрации оружия, постановка на учет.
Кроме проверки оружия, будет проводиться профилактическая работа, разъясняться правила безопасного обращения с оружием, им напомнят о необходимости контроля за своим оружием, не допущении потери или хищения.
Довольно часто во время охоты в лес выходят как те, кто имеет лицензию на отстрел определенных животных, так и те, кто не имеет даже зарегистрированного оружия. Это чистой воды браконьерство, с которым намерены бороться сотрудники Росгвардии. Кроме того, наличие людей с оружием в лесу привлекает преступников, которые хотят поживиться оружием.
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