Животноводы НАО перевыполнили план по заготовке сена

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 01.09.2018

Департамент экологии НАО опасался срыва срока сенокоса, заготовки кормов. Погодные условия стали серьезной преградой для сельскохозяйственных организаций, поскольку паводок затопил многие животноводческие предприятия. Это  могло навредить кормозаготовительной кампании, сорвать сроки уборочных работ.

Но вопреки опасениям животноводов и благодаря усилиям фермеров зимний сезон пройдет благополучно. План перевыполнен, а всего удалось заготовить 8,5 тысяч тонн сена и соломы. Удалось создать и резерв на случай позднего выпаса в летний период.

Все животноводческие хозяйства имеют запас качественного корма для благополучного прохождения стойлового периода. 103% перевыполнение плана будет на руку, если как и в этом году сенокос и летний выпас коров задержатся.

Напомним, что сенокос в округе стартовал во второй половине июля, что позже привычных сроков. Одними из первых приступили к работе механизаторы "Ненецкой агропромышленной компании", так как здесь с лугов вода сошла раньше, чем в остальных районах.

 





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