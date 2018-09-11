Стратегию развития оленеводства разработали в НАО

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 11.09.2018

Главной задачей стратегии является решение проблемы соответствия традиций оленеводов современной экономике.

Стратегия развития оленеводства разрабатывается в округе давно. Об этом сообщил глава НАО А. Цыбульский во время "Ночи выборов" в Санкт-Петербургском РИЦ.

Программа должна стать стратегическим документом, по которому будет выстраиваться работа отрасли в будущем. Оленеводство - традиционный вид хоздеятельности, в нем задействовано все коренное население округа, поэтому надо сделать оленеводство современным, вписать его в цепочки товарооборота, обеспечить  сбыт продукции переработки.

Сегодня многие подходы отрасли не соответствуют требованиям современности. Имеется дисбаланс в системе.

В стратегии хотят отразить все направления отрасли: соцподдержку, повышение производственных показателей, подготовку кадров и развитие инфраструктуры. Проект стратегии должен быть полностью готов до конца октября.

Напомним, что текущий год по итогам голосования местного населения объявлен в Ненецком округе Годом оленеводства. На начало года поголовье оленей в НАО насчитывало около 177 тыс. особей.





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