Стратегию развития оленеводства разработали в НАО

Главной задачей стратегии является решение проблемы соответствия традиций оленеводов современной экономике.



Стратегия развития оленеводства разрабатывается в округе давно. Об этом сообщил глава НАО А. Цыбульский во время "Ночи выборов" в Санкт-Петербургском РИЦ.



Программа должна стать стратегическим документом, по которому будет выстраиваться работа отрасли в будущем. Оленеводство - традиционный вид хоздеятельности, в нем задействовано все коренное население округа, поэтому надо сделать оленеводство современным, вписать его в цепочки товарооборота, обеспечить сбыт продукции переработки.



Сегодня многие подходы отрасли не соответствуют требованиям современности. Имеется дисбаланс в системе.



В стратегии хотят отразить все направления отрасли: соцподдержку, повышение производственных показателей, подготовку кадров и развитие инфраструктуры. Проект стратегии должен быть полностью готов до конца октября.



Напомним, что текущий год по итогам голосования местного населения объявлен в Ненецком округе Годом оленеводства. На начало года поголовье оленей в НАО насчитывало около 177 тыс. особей.