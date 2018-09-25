Ситуация с Толвуйским совхозом достигла критической точки

Толвуйский совхоз давно получил не самую лучшую репутацию в регионе. Сейчас ее можно назвать "невыгодное хозяйство". Дела в нем ищут из рук вон плохо, и никакие меры не помогают исправить ситуацию. Было желание даже приватизировать хозяйство, чтобы собственник смог наладить его работу.



Вчера в совхоз приехали представители Минсельхоза Карелии, Заксобрания, местные чиновники. Они призваны разобраться в ситуации и разработать план по спасению хозяйства. В настоящий момент долги по зарплате, налогам совхоза только увеличиваются, производительность труда упала. Объемы молока пробовали нарастить, чтобы покрыть долги, но вырученных денег катастрофически не хватает.



Имеются вопросы к ведению работы: в современном совхозе должна быть налажена оптимизация расходов, которой нет, режим работы не корректируется, качество продукции руководство не спешит улучшать. Впереди – детальный анализ финансовыми специалистами о хозяйственной деятельности совхоза. За ним последует управленческое решение, но уже сейчас понятно, что до плачевного состояния совхоз довело бестолковое руководство.