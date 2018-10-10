В НАО подводят итоги лечебно-профилактических работ в оленеводческих хозяйствах

В Госинспекции ветеринарии округа рассказали, что в регионе завершается обработка оленей против эдемагеноза – болезни, вызываемой личинками подкожного овода. В настоящий момент ветеринарное мероприятие на 90% выполнено и планируется завершить его полностью к середине октября.



В летне-осенний период 30 тыс. северных оленей пролечены от копытки. Этот вид заболевания наблюдается у животных особенно часто в июле, а спад наблюдается с началом холодов.



По вакцинации против сибирской язвы план выполнен на 114%. Всего иммунизировано 139 тыс. оленей.



В скором времени оленеводческие хозяйства НАО начнут кампанию по убою оленей на мясо. Первыми традиционно начнет убой СПК "Красный Октябрь" – самое восточное хозяйство Ненецкого округа. Ориентировочно убой начнется через неделю.



На октябрь на территории НАО зафиксировано свыше 200 тыс. северных оленей, в том числе молодняка. Это олени, которые находятся в оленеводческих хозяйствах, не считая частных хозяйств и оленей, использующихся для транспортировки.