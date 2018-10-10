В НАО подводят итоги лечебно-профилактических работ в оленеводческих хозяйствах
В Госинспекции ветеринарии округа рассказали, что в регионе завершается обработка оленей против эдемагеноза – болезни, вызываемой личинками подкожного овода. В настоящий момент ветеринарное мероприятие на 90% выполнено и планируется завершить его полностью к середине октября.
В летне-осенний период 30 тыс. северных оленей пролечены от копытки. Этот вид заболевания наблюдается у животных особенно часто в июле, а спад наблюдается с началом холодов.
По вакцинации против сибирской язвы план выполнен на 114%. Всего иммунизировано 139 тыс. оленей.
В скором времени оленеводческие хозяйства НАО начнут кампанию по убою оленей на мясо. Первыми традиционно начнет убой СПК "Красный Октябрь" – самое восточное хозяйство Ненецкого округа. Ориентировочно убой начнется через неделю.
На октябрь на территории НАО зафиксировано свыше 200 тыс. северных оленей, в том числе молодняка. Это олени, которые находятся в оленеводческих хозяйствах, не считая частных хозяйств и оленей, использующихся для транспортировки.
Рекомендуем по теме:
Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске
Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми
Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре
В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы
Правительство потребовало от Карелии вернуть миллионы рублей
Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца
Вышла в свет книга "История туризма Карелии"