В Коми соберут в 2 раз больше картофеля, чем в 2017 г.

Культура в этом году меньше пострадала от опасного фитофтороза, возможно, это стало причиной высоко урожайности картофеля в этом году.

Убирать картофель начали позднее на 7-10 дней, что связано с поздними посадками по причине холодной дождливой погоды в конце мая - начале июня.



В Минсельхозе Коми сообщили, что средняя урожайность картофеля составляет 154 ц/га, что в 2 раза выше, чем в 2017 г. В некоторых К(Ф)Х и сельхозорганизциях урожайность достигает 230 ц/га (Сыктывдинский, Сысольский, Корткеросский и Усть-Вымский районы). Всего прогнозируется собрать 6 тыс. тонн картофеля (в 2017 г. было 3,2 тыс. тонн).



Урожайность картофеля открытого грунта зависит от погодных, почвенных условий, соблюдения агротехники, сорта. В этом году была сухая и жаркая погода во время смыкания рядов картофеля. Наибольшую урожайность в Коми показали районированные сорта "Глория", "Рябинушка", "Невский", "Аврора".



Сбор урожая картофеля еще не завершен, массовую уборку с открытого грунта хозяйства окончат в конце октября.