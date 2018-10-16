В Коми соберут в 2 раз больше картофеля, чем в 2017 г.

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 16.10.2018

Культура в этом году меньше пострадала от опасного фитофтороза, возможно, это стало причиной высоко урожайности картофеля в этом году.
Убирать картофель начали позднее на 7-10 дней, что связано с поздними посадками по причине холодной дождливой погоды в конце мая - начале июня.

В Минсельхозе Коми сообщили, что средняя урожайность картофеля составляет 154 ц/га, что в 2 раза выше, чем в 2017 г. В некоторых К(Ф)Х и сельхозорганизциях урожайность достигает 230 ц/га (Сыктывдинский, Сысольский, Корткеросский и Усть-Вымский районы). Всего прогнозируется собрать 6 тыс. тонн картофеля (в 2017 г. было 3,2 тыс. тонн).

Урожайность картофеля открытого грунта зависит от погодных, почвенных условий, соблюдения агротехники, сорта. В этом году была сухая и жаркая погода во время смыкания рядов картофеля. Наибольшую урожайность в Коми показали районированные сорта "Глория", "Рябинушка", "Невский", "Аврора".

Сбор урожая картофеля еще не завершен, массовую уборку с открытого грунта хозяйства окончат в конце октября.





Рекомендуем по теме:

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

3,5 млн руб. выделили в НАО на поддержку овощеводов

В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами

В 2016 г. каждый житель Коми сделал покупки на 171 тыс. руб.

В селах НАО проводятся ликбезы по вопросам господдержки аграриев и фермеров

Жители Коми жалуются на невозможность реализовать избытки картофеля


Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Банк России проведет в Карелии День открытых дверей

200 жителей Карелии открыли бизнес с помощью службы занятости

Соревнования поисковиков пройдут в Коми

Первый хирург-онколог приехал в Мурманскую область по программе "Арктический доктор"

Чемпионат по беговелоспорту прошел в столице Заполярья

Впервые образовательные заведения Коми приняли участие во всероссийском параде студенчества
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета