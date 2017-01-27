5,5 млн руб. выделят в Вологде на развитие конного хозяйства

На ПКЗ "Вологодский" состоялось заседание, посвященное развитию племенного конного завода в Вологде.



ПКЗ "Вологодский" - единственный на северо-западе страны племенной конский завод. Предприятие находится в с. Погорелово, содержит 177 кобыл русской тяжеловозной и рысистой пород и коней. Эти кони часто выигрывают чемпионаты страны среди русских троек, участвуют в международной выставке "Эквирос", также их предпочитают покупать любители верховой езды.



Затраты на выращивание конной элиты слишком большие, поэтому ПКЗ остается убыточным. Ему нужна грамотная политика и бюджетная поддержка. Главный зоотехник А. Бойко считает, что перемены необходимы. Ранее здесь планировалось построить манеж, кумысную ферму, ипподром, но это так и осталось только в планах на бумаге. Коневодство в стране нерентабельно, потому что отрасль затратная и сложная, особенно на севере, а конкурентов много.



Заседание проводилось под председательством замгубернатора области М. Глазкова, с участием председателя комитета по аграрному комплексу ЗСО В. Буланова и руководителя администрации района С. Жестянникова. Они решили, что отрасль нуждается в финансовом вливании и собираются на поддержку ПКЗ выделить 5,5 млн руб.



Но чиновники считают, что предприятию самому пора что-то менять в организации хозяйства, а не идти по натоптанной дорожке, которая показала свою несостоятельность. Нужно оптимизировать траты, создавать новые источники поступлений, например, организовывать праздники, соревнования и максимально загружать уже имеющуюся на заводе базу.



Глазков считает, что "Вологодский" мог бы заработать на секциях верховой езды, верховых прогулках, экскурсиях для детей, завить о себе как о достойной туристической составляющей. В 2018 г. заводу исполнится 50 лет, и он должен встретить юбилей с позитивным настроением.