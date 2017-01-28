143,2 млн руб. выделил бюджет НАО на развитие оленеводства в регионе

В 2017 г. из бюджета НАО на развитие оленеводства выделили 143,2 млн руб. Из бюджета федерации на эти цели направят еще 36,3 млн руб.



Финансовая поддержка одной из самых популярных в округе отраслей позволит оленеводам модернизировать технологии, обновить или создавать новые мощности по убою оленей, переработке продукции оленеводства, сохранить поголовье товарных и племенных животных.



В Департаменте природных ресурсов НАО отмечают, что за прошедшие 2 года 5 оленеводческих ферм построили новые убойные комплексы. Это позволило снизить потери мяса и создавать новые рабочие места.



Уже 9 лет в тундре наблюдается прирост поголовья оленей, за исключением 2014 г., когда на о. Колгуев случился падеж стада. В 2016 г. в НАО родилось около 67 тыс. телят, что на 3% больше, чем годом ранее. Наблюдается рост делового выхода телят и сохранности взрослого поголовья.



Хорошие показатели - это результат тяжелого труда местных жителей, а также благоприятных климатических условий для северных оленей, а постоянная поддержка государства позволяет отрасли развиваться. Оленеводы получают субсидии для наращивания поголовья, производства, реализации продукции оленеводства, на маточное племенное поголовье.



На начало 2017 г. поголовье оленей в НАО - 178 тыс. голов, 30 тыс. из них (17% общего поголовья) принадлежат частникам. 98% - загруженность пастбищ оленей по региону в целом.



Сегодня в округе в оленеводстве работает около 1 тыс. человек: 9 родовых общин коренных народов Севера и 13 хозяйств занимаются разведением оленей, в них работает 107 оленеводческих бригад. От оленеводства напрямую зависит благополучие округа, потому что существенная часть бюджета НАО – это поступления от оленеводческих хозяйств.