В сосногорских теплицах будут работать голландцы

На межведомственном совещании в Сосногорске решили, что пусконаладочные работы в сосногорских теплицах будут проводить голландские специалисты.



Тепличный комплекс – инновационный проект, с использованием современного оборудования зарубежных производителей, поэтому наладить агрегаты пригласили иностранных специалистов, которые приедут в Коми в ноябре-декабре. Большинство сотрудников (70%) для работы в теплицах – жители Сосногорского и соседних районов. Таких 120 овощеводов, которые притупят к работе в ближайший месяц. Но введение отдельных участков теплиц будет проводиться поэтапно, поэтому и персонал будут оформлять на работу постепенно. Сначала это будут сотрудники в рассадное отделение, затем работники теплиц, куда будут высаживать рассаду.



Также подобрана кандидатура главного овощевода, у которого запуск тепличных комплексов не первый в карьере.



Пока не решен вопрос с проживанием работников, поскольку точно не известно, сколько людей в итоге будет работать в теплице и скольким нужно жилье.