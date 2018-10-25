В сосногорских теплицах будут работать голландцы

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 25.10.2018

На межведомственном совещании в Сосногорске решили, что пусконаладочные работы в сосногорских теплицах будут проводить голландские специалисты.

Тепличный комплекс – инновационный проект, с использованием современного оборудования зарубежных производителей, поэтому наладить агрегаты пригласили иностранных специалистов, которые приедут в Коми в ноябре-декабре. Большинство сотрудников (70%) для работы в теплицах – жители Сосногорского и соседних районов. Таких 120 овощеводов, которые притупят к работе в ближайший месяц. Но введение отдельных участков теплиц будет проводиться поэтапно, поэтому и персонал будут оформлять на работу постепенно. Сначала это будут сотрудники в рассадное отделение, затем  работники теплиц, куда будут высаживать рассаду.

Также подобрана кандидатура главного овощевода, у которого запуск тепличных комплексов не первый в карьере.

Пока не решен вопрос с проживанием работников, поскольку точно не известно, сколько людей в итоге будет работать в теплице и скольким нужно жилье.





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