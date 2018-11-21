В Тоншалово открылся новый тепличный комплекс "Тоншаловский"

Замгубернатора Вологодской области М. Глазков и руководство предприятия открыли первую часть теплиц площадью 2,5 га.



О. Кувшинников, губрентор региона, поставил задачу по обеспечению продбезопасности региона, для чего нужно как можно больше продуктов производить в Вологодской области. По овощам сейчас закрыто 40%. Это тепличные овощи и из открытого грунта. В регион заходят новые инвесторы, которые возрождают старые предприятия, и первая теплица, которая была восстановлена, обещает обеспечить жителей региона салатом, пряными зелеными овощами, которые в первую очередь поступят в магазины Череповца. Через полгода продукцию можно будет увидеть на прилавках других городов.



ТК "Тоншаловский" будет осуществить реновацию тепличного комплекса в несколько этапов. Первый - это посадка 7 видов продукции: руккола, укроп, салат, кинза, щавель, мелисса, базилик. В будущем на предприятии планируют выращивать ежемесячно 22 тыс. единиц продукции, в том числе огурцы и томаты.



Сейчас здесь трудоустроено 20 человек - бывших работников СХПК "Овощной" и жителей пос. Тоншалово.