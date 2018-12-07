В Сысолу выпустят 500 тыс. мальков сига

Искусственное воспроизводство биоресурсов необходимо после берегоукрепления Кировского парка Сыктывкара.



Администрация города сообщила, что воспроизводство биоресурсов изначально заложено в проект берегоукрепительных сооружений на левом берегу Сысолы. Такое требование есть в федеральном законодательстве водоохраны и сохранения водных биоресурсов.



В 2014 г. во время проектирования берегоукрепительных сооружений специалисты Регионрыбвода рассчитали, что после окончания работ в реку надо выпустить 530389 мальков сига по 0,08 гр. каждый. Расчет производили в соответствии с спецметодикой и постановлением правительства РФ. Затем эти вычисления согласовали с Северо-западным управлением федерального агентства по рыболовству.



После строительства стоимость работ составила 13,8 млн руб. С момента получения предложений истекло 6 месяцев, и по причине того, что произошли изменения в налоговом законодательстве, было принято решение собрать новые коммерческие предложения по контракту, который обойдется бюджету в 13892654,11 руб.



Выпустить молодь планируют летом 2019 г.