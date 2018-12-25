В НАО против сибирской язвы привили 150,5 тыс. северных оленей

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 25.12.2018

Госветслужба Ненецкого округа подводит итог работы в 2018 г. Сотрудники Станции по борьбе с болезнями животных привили против сибирской язвы 150,5 тыс. оленей, обеспечив выполнение плана свыше 23%. Против подкожного овода привито 141,1 тыс. оленей с полным выполнением плана.

В текущей кампании заготовки оленины на убойных пунктах ветэкспертизу прошли 30 тыс. голов северных оленей (800 тонн мяса). За убойную кампанию в оленеводческих хозяйствах округа исследовано 3657 проб крови на бруцеллез. В отдел лабораторной диагностики начала года поступило 6,4 тыс. проб материалов, по которым провели 13,8 тыс. исследований.

Станция проводит проверку сырья, поступающего на переработку в компанию "Мясопродукты". С начала года выдано 48 тыс. ветсертификатов. Речь идет об обороте проверенной ветслужбой продукции  оленины, говядины, свинины, птицы.

С начала года Госинспекция по ветеринарии округа провела 32 проверки, выявила нарушения ветзаконодательства, возбудила 10 дел об административных правонарушениях, наложила 10 админштрафов на 130 тыс. руб.





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