Хозяйства округа завершают кампанию по заготовке оленины

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 10.01.2019

План оленеводческих хозяйств, занимающихся заготовкой мяса, на 91% выполнен. Информацию об этом озвучили на совещании рабочей группы по контролю убойной кампании 2018-2019 гг. 

На убой направлено 37 тыс. оленей, получено 1,1 тыс. тонн мяса. 

Убойная кампания еще продолжается в кооперативах "Индига", "Рассвет Севера", "Дружба Народов", родовых общинах пос. Нельмин Нос. Все хозяйства, за исключением "Дружбы Народов", планируют завершить убойную кампанию до конца января.

Всего на территории НАО в заготовительной кампании задействованы 14 хозяйств, в том числе одно крестьянско-фермерское, а также родовые общины. С 22 октября прошлого года по 1 февраля текущего планируется сдать оленины на убой свыше 40 тыс. северных оленей и получить 1,25 тысяч тонн мяса.

Основным переработчиком сырья в НАО является АО "Мясопродукты", которое на данный момент закупило 227 тонн мяса. 

Доставку оленины к месту переработки для предприятий округа будут компенсировать в 99% от затрат, на что в бюджете НАО на 2019 г. запланировано 18 млн 600 тыс. руб.





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