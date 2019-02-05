На поддержку оленеводства НАО планируется направить 244,8 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 05.02.2019

Департамент природных ресурсов НАО планирует направить на поддержку оленеводов 244,8 млн руб., из которых 38,9 млн руб. поступят из федеральной казны.

Федеральные деньги выделяют округу для софинансирования субсидий с целью достижения целевых показателей программ развития АПК. НАО на эти же цели добавит 23,8 млн руб. По соглашению субсидии предоставят по главным направлениям – развитие племенного животноводства и поддержка северного оленеводства.

Оставшиеся деньги по госпрограмме НАО по развитию сельского хозяйства, регулирование рынка сырья, сельхозпродукции, продовольствия, пойдут на другие виды поддержки отрасли, в том числе на возмещение затрат на производство, реализацию продуктов оленеводства, геоботаническое исследование пастбищ, разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства  пастбищ, проведение Дня оленя.

На территории НАО сельхоздеятельностью в сфере оленеводства занимаются 26 организаций, 1,5 тыс. местных жителей трудятся в 107 оленеводческих бригадах, и большая  их часть - представители коренных народов Севера.





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