На поддержку оленеводства НАО планируется направить 244,8 млн руб.
Департамент природных ресурсов НАО планирует направить на поддержку оленеводов 244,8 млн руб., из которых 38,9 млн руб. поступят из федеральной казны.
Федеральные деньги выделяют округу для софинансирования субсидий с целью достижения целевых показателей программ развития АПК. НАО на эти же цели добавит 23,8 млн руб. По соглашению субсидии предоставят по главным направлениям – развитие племенного животноводства и поддержка северного оленеводства.
Оставшиеся деньги по госпрограмме НАО по развитию сельского хозяйства, регулирование рынка сырья, сельхозпродукции, продовольствия, пойдут на другие виды поддержки отрасли, в том числе на возмещение затрат на производство, реализацию продуктов оленеводства, геоботаническое исследование пастбищ, разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства пастбищ, проведение Дня оленя.
На территории НАО сельхоздеятельностью в сфере оленеводства занимаются 26 организаций, 1,5 тыс. местных жителей трудятся в 107 оленеводческих бригадах, и большая их часть - представители коренных народов Севера.
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