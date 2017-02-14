В НАО ветеринары оформили 8,5 тыс. сопроводительных документов для растительной и животной продукции
"Станция по борьбе с болезнями животных" в НАО подвела итог работы за 2016 г. Ветеринарами было оформлено 8,5 тыс. сопроводительных документов для продукции растительного и животного происхождения, что в 2,5 раза позапрошлогоднего показателя. Увеличение объема работы с бумагами связано с повышением контроля за качеством продаваемой продукции местными аграриями. Усиление контроля предусмотрено законодательством.
Поставки рыбной, мясной и молочной продукции, произведенной на территории округа, осуществляются в учреждения образования, точки розничной торговли, учреждения здравоохранения, и по этой причине оставлять продукцию без контроля нельзя.
Согласно приказу Минсельхоза РФ, с прошлого года ветеринарные документы, которые обязательны для всех составляющих рынка, выдаются на каждую партию товара, отгружаемую на предприятия или учреждения. По этой причине бумажной работы стало больше.
Около 2 тыс. документов оформлены через автоматизированную систему "Меркурий" в электронном виде. Внедрение этого информсервиса началось в НАО в сентябре 2015 г. и с 2018 г. по приказу Минсельхоза, оформление всех ветеринарных сопроводительных документов будет производиться исключительно в электронном виде.
Благодаря новой системе оформления документов снизятся расходы, и будет достигнута более высокая степень защиты сертификатов. Планируется оформлять и проверять документы в онлайн режиме, чтобы каждый смог проследить цепочку переработки сырья в продукт, который будет представлен в магазинах. Но пока это только в перспективе, потому что сейчас большинство людей предпочитает работать по-старинке и получать сопроводительные документы в бумажном виде, а сельские жители до сих пор не владеют компьютерной грамотной и Интернетом, чтобы пользоваться "Меркурием".
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