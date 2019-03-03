Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками

Саамы считают, что к их мнению в правительстве прислушаться не захотели. Этим коренные народы Мурманской области (саамы, коми-ижемцы) крайне возмущены. Речь идет о охотоучастке 7. Эти земли "по-тихому" отданы под охотучастки, несмотря на то, что местные оленеводы не раз делали заявку о том, что земли заняты оленеводством.



Активисты уверены, что коренных жителей ущемили в правах, они не давали согласие на подобное распределение земли, поэтому жителей Ловозерского района приглашают принять участие в акции протеста.



Министр природных ресурсов Мурманской области Д. Руусалеп на рабочем совещании по внесению изменений в Положение о заказнике "Сейдъявврь" предложил проводить консультации с местным населением по поводу вопросов, возникающих у жителей Ловозерского района. Но саамы считают, что разговоры о поддержании коренных народов Севера – это демагогия, если на деле к их мнению никто не прислушивается, а вопросы решают люди, которые ни разу не были в месте, о котором принимают необдуманные решения.