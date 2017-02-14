18-19 февраля состоятся скачки арктических лошадей в Архангельской области

Архангельская область >> Сельское хозяйство >> 14.02.2017

18-19 февраля состоятся скачки арктических лошадей в Архангельской области. На мероприятие приедут селекционеры, которые хотят посмотреть, на что способны скакуны мезенской породы и изучить систему испытаний лошадей, отличающихся небольшим размером, но большой выносливостью и силой. Эти лошади размером лишь ненамного больше пони.

На скачках будут присутствовать представители института генетики им. Вавилова РАН, МГУ и Всероссийского НИИ коневодства.

Соревнования в Мезени проводятся два раза в год. "Звездой" 2015 г. был Арабик, а самым известным представителем мезенской породы считается жеребец Кустик, родившийся в 1978 г. в Лампожне. Эксперты смогли оценить его в 1993 г.

В Мезени считают, что если рысака поселить на севере и приучить к работе, через несколько поколений он превратится в мохнатого, маленького, коротконогого, и именно так выглядят лошади мезенской породы.

Лошадьми мезенской породы серьезно начали заниматься только в 1993 г., и с тех пор они изменились в лучшую сторону - стали аккуратные.

Мезенская порода - это большой труд селекционеров, которые создали породу методом народной селекции под влиянием потребностей в выносливых и сильных лошадях, приспособленных к суровому климату. Но порода существовала и до этого и известна со времен Петра I, а широкое распространение приобрела при Екатерине II. В конце XIX в. в Архангельской губернии постоянно проводились выставки, где северные лошади стоили в 3 раза дороже простых.

После революции с мезенской породой начали проводить целенаправленную работу: проводить испытания, организовывать племенные книги. В 50-х годах государственное регулирование работы прекратили, что привело к сокращению поголовья. Только последние 20 лет работа вновь возобновилась, и северные лошади стали широко использоваться в хозяйстве.





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