Ученые Коми обещают в этом году высокую урожайность грибов

Ученые отмечают, что для высокого урожая грибов важны не только погодные условия, но и результаты предыдущего сезона.



Осень 2018 г. была благоприятной для грибниц, земля сильно не промерзала, а снег накрыл землю еще в ноябре. В этом году снега было много, поэтому запас влаги, так необходимый грибам, обеспечен. По многим показателям грибница отдохнула, так как в 2018 г. грибов было мало. Условия складываются благоприятно для грибников, они могут ожидать хороший урожай грибов.



Первые грибы появляются в лесах Коми в начале мая – сморчки, строчки, которые считаются условно съедобными, поскольку могут содержать яды, требующие вываривания и сливания отвара по несколько раз. В центральных и южных районах республики весенние грибы отличаются высокой урожайностью.



В начале июня при теплой влажной погоде появятся подосиновики и подберезовики, местами белые грибы, а в основной грибной сезон в августе-сентябре - опята зимние, золотые грибы (занесен в Красную книгу, но его исключат из списка охраняемых).