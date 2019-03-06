Ученые Коми обещают в этом году высокую урожайность грибов

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 06.03.2019

Ученые отмечают, что для высокого урожая грибов важны не только погодные условия, но и результаты предыдущего сезона.

Осень 2018 г. была благоприятной для грибниц, земля сильно не промерзала, а снег накрыл землю еще в ноябре. В этом году снега было много, поэтому запас влаги, так необходимый грибам, обеспечен. По многим показателям грибница отдохнула, так как в 2018 г. грибов было мало. Условия складываются благоприятно для грибников, они могут ожидать хороший урожай грибов.

Первые грибы появляются в лесах Коми в начале мая – сморчки, строчки, которые считаются условно съедобными, поскольку могут содержать яды, требующие вываривания и сливания отвара по несколько раз. В центральных и южных районах республики весенние грибы отличаются высокой урожайностью.

В начале июня при теплой влажной погоде появятся подосиновики и подберезовики, местами белые грибы, а в основной грибной сезон в августе-сентябре - опята зимние, золотые грибы (занесен в Красную книгу, но его исключат из списка охраняемых).





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