Популяция вологодских зубров за 25 лет увеличилась с 3 до 62 особей

В Правительстве Вологодской области совещались представители Европейского центра охраны зубров. Они выразили удивление по поводу того, что теплолюбивое животное, каким является зубр, может существовать в северной зоне.



Президент центра В. Олех из Польши выразила желание посетить Вологодчину и увидеть северных зубров своими глазами. Она была поражена размерами животных, которые значительно крупнее южных родственников. Олех отметила уникальность северных зубров: в Усть-Кубинском районе они живут сами по себе, на воле, а в других регионах России - на закрытых территориях (заповедниках, заказниках).



Главный признак того, чтоб животному комфортно в его среде обитания – это наличие потомства. Олех убедилась в этом, потому что рядом со взрослыми особями даже зимой видела детенышей.



Зубры в Вологодской области появились относительно недавно - в 1991 г. Их завезли в рамках эксперимента Северо-Западного НИИ лугопастбищного и молочного хозяйства. Ученые хотели создать стадо, способное давать много мяса и молока, но по причине недостаточного финансирования проекта, его пришлось закрыть, а зубров выпустить на волю. Изначально животных было всего трое и за 25 лет их стало уже 62.



Замгубернатора области М. Глазков отметил, что в рамках государственной программы помощь в поддержании популяции зубров оказывается ежегодно. Деньги идут на заготовку кормов, зимнюю подкормку, осуществляется охрана угодий, патрулирование в районах обитания зубров, а также ведется наблюдение за периодическими перемещениями животных.



В прошлом году на мероприятия по сохранению зубров из бюджета области выделили 1,5 млн руб. В этом году планируют выделить 1 млн 350 тыс. руб. Для повышения генетического разнообразия популяции в регион хотят завезти 6 зубров из Окского госзаповедника: 2 взрослых, 4 полуторагодовалых (по два самца и две самки).