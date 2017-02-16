Популяция вологодских зубров за 25 лет увеличилась с 3 до 62 особей

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 16.02.2017

В Правительстве Вологодской области совещались представители Европейского центра охраны зубров. Они выразили удивление по поводу того, что теплолюбивое животное, каким является зубр, может существовать в северной зоне.

Президент центра В. Олех из Польши выразила желание посетить Вологодчину и увидеть северных зубров своими глазами. Она была поражена размерами животных, которые значительно крупнее южных родственников. Олех отметила уникальность северных зубров: в Усть-Кубинском районе они живут сами по себе, на воле, а в других регионах России - на закрытых территориях (заповедниках, заказниках).

Главный признак того, чтоб животному комфортно в его среде обитания – это наличие потомства. Олех убедилась в этом, потому что рядом со взрослыми особями даже зимой видела детенышей.

Зубры в Вологодской области появились относительно недавно - в 1991 г. Их завезли в рамках эксперимента Северо-Западного НИИ лугопастбищного и молочного хозяйства. Ученые хотели создать стадо, способное давать много мяса и молока, но по причине недостаточного финансирования проекта, его пришлось закрыть, а зубров выпустить на волю. Изначально животных было всего трое и за 25 лет их стало уже 62.

Замгубернатора области М. Глазков отметил, что в рамках государственной программы помощь в поддержании популяции зубров оказывается ежегодно. Деньги идут на заготовку кормов, зимнюю подкормку, осуществляется охрана угодий, патрулирование в районах обитания зубров, а также ведется наблюдение за периодическими перемещениями животных.

В прошлом году на мероприятия по сохранению зубров из бюджета области выделили 1,5 млн руб. В этом году планируют выделить 1 млн 350 тыс. руб. Для повышения генетического разнообразия популяции в регион хотят завезти 6 зубров из Окского госзаповедника: 2 взрослых, 4 полуторагодовалых (по два самца и две самки).





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