Объем производства рыбы в Коми сократился в 20 раз

В республике производство рыбы снизилось с 100 тонн до 5. Это объясняется тем, что бизнес стало вести не выгодно и крупные производители деятельность свернули. Для решения этой проблемы Минсельхоз Коми планирует инициировать ряд проектов, касающихся аквакультуры, о чем рассказал зампредседателя правительства Коми и министр сельского хозяйства А. Князев.



Население республики ежегодно потребляет 15 тыс. тонн рыбы, т. е. 98% рыбы завозится в Коми из других регионов. 2 года в Коми наблюдался мор рыбы по причине нехватки кислорода на Кажимском водохранилище. Потеряно 80 тонн форели, а местное хозяйство отказалось от выращивания. Неблагоприятная ситуация наблюдается на Нювчимском водохранилище. Исследование ученых подтверждает возможность рыбоводства в проточной воде в Кажиме.



Сейчас наблюдается дефицит нельмы, семги, других ценных пород рыбы. Одним из вариантов выхода из ситуации является увеличение объема выпуска мальков в водоемах. В этом году "Лукойл-Коми" выпустит в водоемы 3,4 млн мальков хариуса и сига.