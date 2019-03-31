Объем производства рыбы в Коми сократился в 20 раз
В республике производство рыбы снизилось с 100 тонн до 5. Это объясняется тем, что бизнес стало вести не выгодно и крупные производители деятельность свернули. Для решения этой проблемы Минсельхоз Коми планирует инициировать ряд проектов, касающихся аквакультуры, о чем рассказал зампредседателя правительства Коми и министр сельского хозяйства А. Князев.
Население республики ежегодно потребляет 15 тыс. тонн рыбы, т. е. 98% рыбы завозится в Коми из других регионов. 2 года в Коми наблюдался мор рыбы по причине нехватки кислорода на Кажимском водохранилище. Потеряно 80 тонн форели, а местное хозяйство отказалось от выращивания. Неблагоприятная ситуация наблюдается на Нювчимском водохранилище. Исследование ученых подтверждает возможность рыбоводства в проточной воде в Кажиме.
Сейчас наблюдается дефицит нельмы, семги, других ценных пород рыбы. Одним из вариантов выхода из ситуации является увеличение объема выпуска мальков в водоемах. В этом году "Лукойл-Коми" выпустит в водоемы 3,4 млн мальков хариуса и сига.
Рекомендуем по теме:
В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"
7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья
Неделя Востока пройдет в Мурманске
Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками
В Вологду будут направлять туристов из Китая
Госучет численности животного мира завершился в НАО
Фестиваль "Молодежная весна" прошел в Нарьян-Маре